Réunion dimanche du Conseil des ministres

"Le Conseil des ministres tiendra, dimanche matin 14 juin 2020, sa réunion périodique par visioconférence, présidée par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", lit-on dans le communiqué.

A l'ordre du jour de cette réunion, figurent "plusieurs questions relatives aux secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la pêche et des produits halieutiques, des finances, de l’énergie, de l’industrie et des mines, de l’agriculture et du développement rural et du commerce, ainsi que du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus", précise la même source.