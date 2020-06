Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres ce mardi

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préside ce mardi la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence.

A l'ordre du jour de cette réunion figurent l’étude de plusieurs points relatifs aux secteurs de : l’éducation supérieur et de la recherche scientifique, l'agriculture et le développement rural, la pêche l’énergie, l’industrie et les mines, le commerce ainsi que l’évolution de la situation sanitaire en relation avec la pandémie du Covid-19.