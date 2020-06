Education nationale : nécessaire mise en œuvre du programme national de santé en milieu scolaire (ministre)

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé mardi à davantage d’efforts pour garantir aux élèves la couverture sanitaire en cette conjoncture que traverse le pays, à travers la mise en œuvre du programme national de santé en milieu scolaire.

Présidant une réunion par visioconférence avec les directeurs de l’éducation consacrée à l’évaluation de dossier important, dont la médecine du travail et la santé scolaire, le ministre a exhorté les directeurs de wilayas à veiller au suivi sur le terrain des services de la médecine du travail pour qu’ils soient « opérationnels et efficaces » et travaillent dans les meilleures conditions, et ce en étroite coordination avec les services des directions de la Santé et de la Population (DSP), indique le ministère sur sa page officielle Facebook .

Soulignant l’intérêt particulier accordé par son département au dossier de la médecine du travail eu égard à son rôle dans « la prise en charge de la santé des personnels du secteur », le ministre a mis l’accent sur l’impératif de coordonner l’action avec les différents partenaires concernés en vue de la mise en œuvre du programme national de santé en milieu scolaire.

M. Ouadjaout a également mis en exergue « la grande importance » qu’il porte à la santé des élèves au vu de la conjoncture actuelle, appelant les directeurs de l’Éducation à redoubler d’efforts afin de garantir la couverture sanitaire nécessaire aux enfants de l’Algérie, notamment durant la prochaine rentrée scolaire.

Mettant en exergue l’importance de « la coordination avec les parties concernées en vue d’assurer le transport des élèves vers les unités de dépistage scolaire (UDS) en vue d’y effectuer des examens médicaux réguliers », le ministre a estimé « impératif » d’œuvrer à « l’actualisation » des textes régissant la santé, en coordination avec les parties concernées, notamment en ce qui a trait aux circulaires et directives interministérielles, en vue d’« assurer une plus grande couverture sanitaire pour les élèves ».

Concernant le dossier du budget de fonctionnement des établissements éducatifs, le ministre de l’Éducation a rappelé les instructions qu’il avait données pour la réaffectation des dotations financières affectées à la restauration scolaire au titre du troisième trimestre aux œuvres communes en vue de combler le déficit enregistré dans les dépenses de fonctionnement.

A la fin de son intervention, le ministre a évoqué les programmes des séances d’apprentissage dans le cycle de l’enseignement primaire, au vu de leur « grande importance » en tant que « priorités » du processus d’enseignement et qui permettront aux enseignants du primaire de s’acquitter pleinement de leurs missions pédagogiques.

A ce propos, M. Ouadjaout a insisté sur l’impératif de veiller à la mise en place de ces programmes « qui ne saurait accuser aucun retard » afin que le Centre national de la Documentation Pédagogique (CNDP) se charge de leur diffusion sur son site web et via la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale.