Invalides de l'ANP: rencontre entre des représentants du MDN et des organisations des personnels militaires

Des représentants du ministère de la Défense nationale (MDN) ont tenu, mercredi à Alger, une rencontre avec les représentants des personnels militaires y compris les contractuels, dont le service au sein des rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) a été interrompu pour une invalidité non imputable au service ainsi que celles des blessés et des invalides, indique un communiqué du MDN.

"Dans le cadre de l'intérêt immuable conféré à la prise en charge des préoccupations médicales et sociales et à la régularisation des dossiers de toutes les catégories des personnels militaires y compris les contractuels dont le service au sein des rangs de l'ANP a été interrompu pour une invalidité non imputable au service ainsi que celles des blessés et des invalides, et afin d'évaluer l'état d'avancement des dispositions prises par le Haut Commandement de l'ANP dans ce cadre, des représentants du MDN ont tenu, aujourd'hui 17 juin 2020 au Cercle national de l'Armée à Béni Messous, une rencontre avec les représentants desdites catégories en présence de membres de l'Organisation nationale des Retraités de l'ANP", précise la même source.

Cette rencontre a été consacrée "à l'ensemble des préoccupations et doléances à caractère médical et social, aux moyens de les prendre en charge, et aux solutions possibles aux différents cas non inclus dans la nomenclature des maladies professionnelles imputables au service, où les représentants de ces catégories ont exprimé leur satisfaction de la cadence d'avancement de l'opération de traitement et de régularisation de leurs dossiers au cas par cas.

D'autres réunions seront programmées afin de satisfaire au maximum les préoccupations exprimées".

A ce titre, le ministère de la Défense nationale "rassure les concernés du traitement juste et équitable de tous les dossiers et affirme que ses services et bureaux compétents demeurent prêts à recevoir les dossiers conformément à la réglementation en vigueur", conclut le communiqué du MDN.