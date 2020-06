Sommet Afrique-Chine: renforcer la solidarité contre le Covid-19 et promouvoir la coopération

L'Afrique et la Chine organisent mercredi un sommet extraordinaire par visioconférence destiné à renforcer la solidarité contre la pandémie de Covid-19 et promouvoir davantage les relations de coopération sino-africaines.

Le Président la République, Abdelmadjid Tebboune, participe à ce sommet extraordinaire perçu dores et déjà comme une occasion pour la Chine et les pays africains d"'accroître la confiance mutuelle et la solidarité, de faire avancer la coopération multilatérale, de réduire l'impact du COVID-19 et de réaliser un meilleur développement pour tous".

D'autres dirigeants des pays africains, dont les membres de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, les présidents tournants des principales organisations sous-régionales africaines et le président de la Commission de l'UA participeront au sommet.

Le secrétaire général des Nations unies et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prendront également part au sommet en tant qu'invités spéciaux.

"La Chine a toujours accordé une importance particulière aux relations amicales de coopération avec l'Afrique et est prête à œuvrer avec les pays africains pour bâtir une communauté de destin plus étroite", a déclaré Zhao Lijian, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, lors d'un point de presse.

"Depuis le début de la pandémie, la Chine et l'Afrique se sont mutuellement aidées et ont uni leurs efforts dans la lutte contre le COVID-19", a-t-il ajouté.

Au plus fort de la lutte de la Chine contre la pandémie de coronavirus, apparue pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan, les pays africains ont apporté un soutien précieux à la Chine, leurs dirigeants ayant exprimé leur solidarité et leur soutien via notamment des appels téléphoniques avec leurs homologues chinois ou des déclarations publiques, a indiqué une source diplomatique chinoise citée par des médias.

La coopération anti-épidémie Chine-Afrique "reflète la position ferme" de la Chine sur la promotion de la coopération internationale contre la crise mondiale, a indiqué une autre source diplomatique, rappelant que la Chine a organisé 400 programmes de formation pour des dizaines de milliers de professionnels médicaux africains.