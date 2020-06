Changement à la tête des Sociétés publiques d'impression SIA, Simpral et Enap

Le PDG de la Société d'impression d'Alger (SIA) et intérimaire de la société Simpral et l'Entreprise nationale de presse (Enap), Metchat Abdelkader, a été démis des ses fonctions et remplacé par Zerkal Mourad, indique mercredi un communiqué de la SIA.

"Dans un souci de stabilité et de quête de la poursuite de la préservation des titres de la presse écrite dans un climat serein, à un moment où un débat inclusif et pluraliste, sur la Constitution requiert l’expression de toutes les sensibilités et des forces vives de la nation, politiques et sociales, il a été décidé de procéder, ce jour, au premier changement au niveau du secteur de l’impression", lit-on dans le communiqué.

Il a été dans ce cadre mis fin aux fonctions de Abdelkader Metchat, qui a été remplacé par l'actuel directeur commercial de la SIA, Zerkal Mourad, en qualité d'intérimaire. APS