JM-2022 : Flissi désigné président-adjoint de la commission des athlètes

Le boxeur algérien Mohamed Flissi a été désigné comme président-adjoint de la Commission des athlètes du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM).

"J'ai le plaisir de vous informer que lors de la dernière réunion, les membres du Comité exécutif ont accepté à l'unanimité la proposition du président du CIJM de vous désigner comme président-adjoint de la Commission des athlètes.", peut-on lire sur la lettre de désignation, signée par le secrétaire général du CIJM, Lakovos Filippousis.

Selon le même document, Flissi sera invité à assister aux réunions de la Commission des athlètes en tant que président-adjoint, dans le cas d'indisponibilité de Mme Mireia Belmonte Garcia, présidente de la commission et éventuellement à participer aux visites de la commission de coordination des JM-2022 à Oran pour des questions concernant les athlètes.

Pour rappel, le champion algérien de boxe avait été élu au sein des la Commission des athlètes du CIJM le 30 juin 2018, en marge des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), organisés du 22 juin au 1er juillet 2018.

Flissi (30 ans), qui était en course aux côtés de neuf autres athlètes, dont l’ex-judokate algérienne Soraya Haddad, a été élu avec l'Espagnole Mireia Belmonte (natation), la Grecque Vassiliki Millousi (gymnastique artistique) et l'Italien Giovanni Pellielo (tir sportif), auxquels s'ajoutent les membres de la Commission provisoire composée de 6 athlètes provenant des pays suivants: Algérie, Espagne, France, Grèce, Liban et Serbie.