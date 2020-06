Le décret présidentiel portant création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire publié dans le journal officiel

Le décret présidentiel portant création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

L'Agence est une "institution d’observation, de concertation, de veille stratégique, d’orientation et d’alerte en matière de sécurité sanitaire", précise le décret présidentiel n 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020, portant sa création.

Elle est également chargée, en concertation avec les structures concernées, d'"élaborer la stratégie nationale de sécurité sanitaire et de veiller à sa mise œuvre", tout en assurant la coordination des programmes nationaux de prévention et de lutte contre les menaces et risques de crises sanitaires.

L'Agence qui est un établissement public à caractère spécifique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, assure aussi la fonction de conseiller scientifique du président de la République en matière de sécurité sanitaire et de réforme du système national de santé publique.

Selon ledit décret, l'Agence est dirigée par "un président nommé par décret présidentiel, avec rang de conseiller à la présidence de la République.

Il est assisté d’un vice-président et d’un conseiller spécial nommés par décret présidentiel, avec rang de chargé de mission à la présidence de la République".

Les fonctions de ces dirigeants prennent fin dans les mêmes formes.

Par ailleurs, il est souligné que l'Agence dispose d'"organes de concertation, d’orientation scientifique et de veille stratégique, constitués de personnalités scientifiques, d’experts et de spécialistes avérés dans leurs domaines de compétence".

Elle dispose également de "structures d’administration et de gestion".

Enfin, il est précisé que les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette institution sont précisées par un texte particulier.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait procédé le 13 juin dernier, à l'installation du professeur Kamel Senhadji à la tête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.