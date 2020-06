Zetchi : "Je compte terminer mon mandat à la tête de la FAF et partir"

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a réitéré vendredi qu’il ne sera pas candidat à un second mandat à la tête de l’instance.

S’exprimant dans l’émission "Football Magazine" de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, Zetchi a déclaré que "l’intérêt du football algérien est ce qui nous intéresse le plus. Je compte terminer mon mandat et partir pour laisser la place à d’autres. A l’heure où je vous parle, même si je ne sais pas ce que le destin peut nous réserver, je compte terminer mon mandat à la tête de la FAF et partir".

"La volonté de la FAF et des ligues est de reprendre la compétition"

Par ailleurs, Zetchi a indiqué : "depuis le début de la crise, nous avons mis en stand-by les différents championnats, qui s'imposait d'ailleurs à travers le monde entier, nous avons suivi avec rigueur les événements, au vu de la gravité de la situation, nous avons été en contact permanent avec le MJS, la volonté de la FAF et des ligues est de reprendre la compétition, mais nous sommes conscients de l'intérêt suprême de notre pays ".

Il a ajouté : "la saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison du Covid-19, reprendrait ses droits après "la levée du confinement et autorisation de rassemblements", comme décidé lors de la récente réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne (FAF).

"Si le championnat venait à être suspendu définitivement, nous allons nous adapter, si nous devons arrêter cet exercice, il va bien falloir entamer un jour ce championnat, tous les aspects sanitaires doivent être pris en considération, notre idée est de faire en sorte de terminer la saison 2019-2020, qui sera une préparation en vue du prochain exercice, un arrêt actif en quelque sorte", a-t-il expliqué.

Appelé à commenter la réunion tenue jeudi à Oran entre la Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs de l’Ouest pour aborder la suite à réserver à la saison, le président de la FAF a indiqué qu’il s’agissait d’une "nécessité" pour impliquer " les acteurs" de football.

"Inviter les clubs est une nécessité, ce sont les acteurs, ils ne pourront pas être exclus de cette démarche, comme je l'ai dit auparavant, la responsabilité de la FAF et des ligues est de poursuivre la compétition, qui reste une volonté réelle, et je suis partisan de défendre l'intérêt du jeu", a-t-il dit.

"La FAF n'entrera jamais dans un conflit avec le MJS"

Sur un autre sujet, le patron de la FAF a refusé de polémiquer en déclarant que l’instance fédérale n'entrait " jamais" en conflit avec le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a interdit récemment dans une circulaire tout changement interne au niveau des fédérations sportives à l'approche des élections.

"Cette action qui concerne la mise en conformité des statuts avait commencé il y'a dix mois sur demande de la Fédération internationale (Fifa). Ces amendements ont débuté donc depuis longtemps, pour mettre les choses dans leur contexte. Je suis sidéré de voir des gens parler du fond. La FAF n'entrera jamais dans un conflit avec le MJS, les intérêts doivent primer : rechercher le point d'intersection dans l'intérêt du football national", a affirmé l’invité de « Football Magazine ».

Dans une circulaire adressée aux fédérations sportives le 8 juin, le MJS a indiqué qu'il était "formellement interdit de procéder à la moindre modification dans leurs règlements intérieurs à l'approche des assemblées générales électives".

Outre les règlements intérieurs, le MJS a formellement interdit aux fédérations de "modifier leurs systèmes de compétition, leurs règlements disciplinaires", ou même de "changer de poste aux cadres techniques" activant en leur sein.

Un nouveau système de compétition, dont la FAF a déjà validé le principe, en vue de la saison 2020-2021.

"Nous avons été destinataires de cette circulaire à l’instar de toutes les fédérations. Nous avons cette capacité à trouver des solutions. Nous tenons à éclairer l'opinion que ces statuts tendent à projeter le football national vers le futur. Je tiens à signaler que cette circulaire n'a pas d’effet rétroactif, donc le système de compétition, approuvé déjà par les membres de l’AG, sera maintenu", a-t-il ajouté.

Avant d’enchaîner : "Depuis notre arrivée à la FAF, nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec toutes les institutions de l’Etat, dont le MJS, il existe des relations cordiales. Ceci, ne nous empêche pas de discuter sur les statuts et la reprise du championnat, à partir de là, je rassure en tant que premier responsable du football que les relations sont bonnes avec le MJS et le seront toujours ".

"Nous n'avons pas encore reçu l'aide de la Fifa"

Interrogé sur les aides promises par la Fédération internationale de football (FIFA), dans le cadre de solidarité contre la pandémie du coronavirus, le locataire de Dely Ibrahim (Alger) a indiqué que l’intense qu’i préside n’a rien reçu.

"Le président de la Fifa Gianni Infantino a annoncé des mesures d'aide pour faire face à la crise de COVID-19. Aucune aide n'a encore été donnée aux associations membres de la Fifa. C’est un sujet qui est sur la table du Comité Exécutif. Le jour où la FAF bénéficiera de cette aide, elle sera distribuée équitablement entre les clubs professionnels et amateurs", a déclaré Zetchi.

"Je pense que la CAN 2021 sera reportée"

Invité à se prononcer sur un probable report de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021, devant avoir lieu du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, le président de la FAF s’est montré pas très optimise.

"Au vu de la situation sanitaire actuelle, qui a fortement perturbé le calendrier de la CAF, il y a une grande possibilité que la CAN 2021 soit reportée", a indiqué Zetchi.

En raison de la pandémie du Covid-19, les compétitions interclubs, le 2e tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) ont fait l'objet d’un report.

Au vu du contexte actuel, le président de la FAF a indiqué qu'il était en "contact permanent" avec le sélectionneur national Djamel Belmadi, pour discuter de l'avenir des champions d’Afrique en titre.

"Je suis en contact permanent avec Belmadi, par téléphone ou par courrier électronique, pour travailler sur les futures échéances de la sélection. Nous sommes dans l’attente des prochaines dates, pour éventuellement établir un nouveau calendrier de préparation ", a-t-il conclu.