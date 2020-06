Lutte antiterroriste : Un groupe terroriste armé poursuivi à Aïn Defla (MDN)

Un groupe terroriste armé est actuellement poursuivi, dans le cadre d'une embuscade opérée, samedi soir à Aïn Defla, par un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ayant entraîné le décès en martyr d'un de ses membres, indique dimanche, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Lors d'une embuscade opérée dans la zone de Gaadet Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d'Aïn Defla en 1ère Région militaire (RM), un détachement de l’ANP s’est accroché, hier soir 20 juin 2020, avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr du caporal contractuel "Znanda Mostafa", pendant l'accomplissement de son devoir national. A l'issue, les détachements de l'ANP participant à cette opération, toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone, et la poursuite de ces criminels", précise la même source.

"En cette douloureuse circonstance, le Général-major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l’ANP par Intérim, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Chahid, tout en réitérant la détermination et la résolution des Forces de l'ANP à persévérer dans sa lutte contre toute forme de terrorisme et de criminalité organisée, afin de préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire du pays", conclut le MDN.