Reprise progressive des galeries d'art de la capitale

Des galeries d'art privées travaillant sur la place d'Alger ont annoncé la réouverture progressive des espaces d'exposition après près de trois mois de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus.

Suite à la publication du décret exécutif 20-145 du 7 juin dernier portant réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus et autorisant la réouverture des galeries d'art, entre autres activités commerciales et économiques, quelques galeries de la capitale ont décidé de renouer avec les amateurs d'art plastique en respectant les mesures de prévention qui s'imposent.

L'établissement "Seen Art Gallery", spécialisé dans l'art contemporain, a décidé de prolonger l'exposition rétrospective des œuvres du peintre Ali-Khodja Ali intitulée "Jardin mystique" qui était visible sur la page Facebook de la galerie pendant les trois mois de fermeture.

La responsable de la galerie, Randa Tchikou, annonce une exposition collective des artistes permanents de la galerie qui reviennent avec de nouvelles œuvres à l'instar de Malek Salek, L'homme jaune, Mehdi Djelil, Adlane Samet, ou encore le photographe Hocine Zaourar.

D'autres espaces ont aussi repris leurs activités comme la galerie "Aïda" et la récente "Ifru Design" qui propose une prolongation de l'exposition de broderie de la photographe et plasticienne Allmuth Bourenane intitulée "Quand le fil se termine".

La Galerie "Couleurs et patrimoine" a également ouvert ses portes en proposant principalement à ses visiteurs des produits de l'artisanat et des oeuvres en céramique alors que la galerie "Le paon" annonce, quant à elle, la réouverture de son espace à l'Office Ryadh El Feth à partir du 28 juin.

Les galeries d'art ouvertes au public reviennent avec des horaires aménagés et insistent sur le respect des mesures de prévention comme le port de masques de protection et un nombre réduit de visiteurs dans les espaces d'exposition. APS