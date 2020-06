Chitour rencontre les représentants des associations estudiantines agréées

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a rencontré lundi à Alger les représentants des associations estudiantines agréées dans le cadre du dialogue et de la concertation avec les organisations syndicales et les associations estudiantines, indique un communiqué du ministère.

La rencontre tenue au siège du ministère a porté sur "la situation de l'Université algérienne dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et le recours au télé-enseignement via les plateformes numériques", précise la même source.

Les deux parties ont abordé "les moyens de clore l’année universitaire 2019-2020 et de préparer la rentrée universitaire 2020-2021 à la lumière des défis posés par la situation sanitaire dans le pays", ajoute le communiqué.

La rencontre a été marquée par "une discussion riche et constructive entre le ministre et tous les représentants des associations estudiantines présentes sur les moyens de clore l’année universitaire actuelle, en réunissant toutes les conditions matérielles et les mesures préventives nécessaires à la réussite de l’opération", conclut la même source. APS