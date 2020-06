Accidents de la route : 23 morts et 1351 blessés en une semaine selon la Protection civile

Vingt-trois (23) personnes sont mortes et 1531 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la période du 14 au 20 juin courant à travers le territoire national, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M'Sila avec deux (2) personnes décédées et 40 autres blessées suite à 25 accidents de la route, précise la même source.

En outre, les mêmes services ont effectué, durant la même période, 2957 interventions pour procéder à l'extinction de 2396 incendies urbains, industriels et autres.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période, 785 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale.

Elles ont également effectué 782 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas, qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la Direction générale de la protection civile a mobilisé pour les deux opérations 3321 agents tous grades confondus, 515 ambulances et 402 engins de lutte contre les incendies. APS