Le Bluetooth toujours allumé expose le smartphone aux cyberattaques

Laisser le Bluetooth toujours allumé peut décharger plus vite la batterie et rendre le smartphone plus vulnérable aux cyberattaques, a indiqué un spécialiste en cybersécurité.

Afin d’éviter ces inconvénients, il est conseillé de le désactiver plus souvent ou de le rendre inaccessible à autrui.

Les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’éteindre le Bluetooth sur son smartphone ont été expliquées par un spécialiste d’Avast en cybersécurité.

De temps en temps, le Bluetooth passe automatiquement en mode de détection pour que son utilisateur puisse se connecter à un réseau.

Cette option est commode mais elle renforce le risque d’être connecté au smartphone d’autrui, potentiellement dangereux.

"Si vous désactivez le régime de détection dans les réglages Bluetooth ou si vous désactivez complètement le réseau, cela évitera les tentatives d’autres appareils de vous envoyer des données ou d’être connecté à eux avec votre portable", a déclaré l’ingénieur en informatique Voytekh Botchek à l'agence de presse Sputnik.

"Cependant, même si le Bluetooth reste activé, l’utilisateur doit confirmer toute action, que ce soit la réception des données ou la connexion à un autre smartphone.

De telles notifications peuvent vous distraire ou vous déranger, c’est pourquoi il est conseillé de désactiver complètement cette fonction", a-t-il expliqué.

Afin de mener des cyberattaques via le Bluetooth, les hackers ont besoin de savoir l’adresse-MAC, donc l’adresse physique, de l’adaptateur du Bluetooth.

"Il est beaucoup plus facile de le faire si le téléphone est détectable.

Il vaut mieux l’éteindre ou le rendre inaccessible aux autres appareils quand vous ne l’utilisez pas", a poursuivi le spécialiste.

En outre, le Bluetooth toujours allumé peut vider la batterie plus rapidement, a averti Voytekh Botchek. APS