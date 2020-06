L'ONA organise une campagne de don de sang

Une campagne de don de sang a été lancée dimanche par l'Office national d'assainissement (ONA), en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS), en vue de répondre aux besoins des hôpitaux en cette matière vitale qui enregistre un "manque accru" durant la période de confinement.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de la communication à l'ONA, Mme Meriem Ouyahia a indiqué que "cette campagne lancée aujourd'hui au niveau du siège de l'ONA ne concerne pas uniquement le personnel de l'ONA, mais elle est ouverte à tous les citoyens désirant faire don de leur sang en vue de pallier le manque accru en cette matière vitale enregistré dans les hôpitaux ces derniers mois".

Depuis l'apparition de l'épidémie du nouveau Coronavirus, les hôpitaux, à travers l'ensemble du territoire national, souffrent d'un grand manque en quantités de sang, du fait de la réticence et de la crainte des citoyens de toute contamination au Coronavirus, et ce en dépit des mesures sanitaires préventives prises par les administrations des hôpitaux et des centres de transfusion sanguine fixes et mobiles, a-t-elle précisé.

En cette conjoncture critique due à la pandémie, un nombre non négligeable de patients, notamment les enfants, a besoin de cette matière vitale, a-t-elle souligné.

Les poches de sang collectées lors de cette opération, qui s'étendra sur une journée, seront destinées à l'hôpital Samir Zemirli (El-Harrach), a fait savoir Mme Ouyahia.

Cette initiative de solidarité vise à inciter les citoyens à continuer à faire don de leur sang, en dépit de la pandémie, en vue de sauver des vies humaines, a expliqué Mme Ouyahia, rassurant quant à la prise de toutes les mesures sanitaires à cet effet.

