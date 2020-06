Canicule: la Protection civile intensifie les actions de prévention et de sensibilisation

La Protection civile a mis en alerte toutes ses unités d'intervention, pour faire face à la canicule annoncée dans plusieurs régions du pays, à travers l'intensification des actions de prévention et de sensibilisation, indique, lundi, un communiqué de la direction générale de la Protection civile.

La Protection civile recommande, à cet effet, de ne pas s'exposer au soleil en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les enfants, de fermer les volets et les rideaux des façades exposés au soleil, de maintenir les fenêtres et volets fermés le jour, et de les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraicheur.

Il est également conseillé d'éviter les endroits confinés et baisser ou éteindre les lumières électriques, d'éviter de se déplacer pendant cette période, et de préférence se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, précise le communiqué.

Il est recommandé aussi de porter un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire lors de sorties, et d'éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importante (sports, jardinage, bricolage...).

La Protection civile appelle, dans le même cadre, à ne pas se baigner au niveau des réserves d'eau (barrage, retenue collinaire, mare d'eau et bassin d'eau) et à ne pas fréquenter les plages, étant interdit par mesure de sécurité suite à la pandémie Covid-19.

Elle appelle, également, à aider les personnes dépendantes (nourrissons, enfants, personnes âgées, malades), ajoute la même source.

Concernant la prévention de la pandémie de Covid-19, la Protection civile appelle les citoyens à suivre les mesures préventives, en restant chez eux, et en respectant les mesures d'hygiène et ainsi la distanciation physique, souligne le communiqué