Protection civile : un dispositif pour lutter contre les incendies de forêt

La Direction générale de la Protection civile a mis en place un dispositif de lutte contre les incendies de forêt à travers tout le territoire national comprenant des moyens humains et matériels et s'étalant du 4 juillet au 31 octobre, indique mardi un communiqué de cette institution.

Pour l’année en cours, le dispositif a été renforcé par des moyens matériels "importants", souligne la Protection civile, précisant qu'elle s'est dotée, récemment, de "186 camions-pompes légers spécialisés dans la lutte contre les incendies, acquis auprès de la société militaires algérienne de fabrication de véhicules".

Cette acquisition a permis au secteur de "renouveler 11 colonnes mobiles et de créer 28 nouvelles colonnes mobiles, portant le nombre de colonnes mobiles à 65, une augmentation significative par rapport à l'année dernière (37 colonnes mobiles).

Elle a également permis "l'installation d'au moins une colonne mobile dans chaque wilaya et deux colonnes dans chacune des wilayas à grande densité forestière".

En plus de ces moyens, la Direction générale de la Protection civile a mobilisé "505 unités d'intervention qui opèrent dans leur secteur d'intervention dans les massifs forestiers, avec l'appui des moyens aériens de la Protection civile (hélicoptères), intervenant en cas de nécessité dans des endroits difficiles d'accès pour les engins d'intervention".

Les dégâts enregistrés par la Protection civile à cause des feux de forêt du 01 juin au 31 octobre 2019 sont estimés à 21.048 hectares, dont 6.045 hectares de forêt, 4.428 hectares de maquis et 10.575 hectares de broussailles.

Pour réduire le bilan des dégâts enregistrés et tenant compte des capacités matérielles et humaines mobilisées pour ce dispositif, la stratégie suivie par la Direction générale de la Protection civile dans la lutte contre les incendies de forêt "s'appuie, principalement, sur des actions et activités préventives, parallèlement aux interventions opérationnelles au niveau des zones considérées comme non protégées des incendies".

L'objectif de cette stratégie est de "renforcer les actions de sensibilisation au profit des citoyens, sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur certains comportements pouvant provoquer des départs de feu et de mettre à la disposition de nos concitoyens les conseils nécessaires à suivre pour faire face aux risques d'incendies de forêt et de végétation". APS