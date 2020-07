58e anniversaire de l'Indépendance: le Président Tebboune décrète une grâce présidentielle au profit de personnes détenues

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé mercredi des mesures de grâce au profit de personnes incarcérées à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé mercredi un décret présidentiel portant mesures de grâce à l'occasion du 58e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse", lit-on dans le communiqué.

"Conformément à ce décret et aux dispositions de la Constitution et du Code pénal modifié et complété, et sur avis consultatif du Conseil supérieur de magistrature, bénéficient d'une grâce totale à compter de la date de signature du présent décret, les personnes condamnées définitivement dont les noms suivent :

- Allal Chérif Nasreddine, né le: 4 avril 1998.

- Bahlat Ilyes, né le 26 juin 1985.

- Cheddad Djelloul, né le 20 janvier 1992.

- Riahi Malik, né le 20 août 1990.

- Khader Hocine, né le 14 novembre 1992.

- Daoud Ben Amrane Djilali, né le 19 juillet 1988".