Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse : un programme virtuel riche en activités culturelles

Diverses manifestations culturelles virtuelles revisitant des stations importantes de l'histoire de l'Algérie devront marquer les célébrations du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse, fêté officiellement chaque 5 juillet dans tout le pays.

En raison des restrictions sur les rassemblements toujours en vigueur, imposées par la pandémie de coronavirus, le 58e anniversaire de l'Indépendance sera célébré par le ministère de la Culture et des Arts, à travers un programme d'activités culturelles virtuelles assigné aux directions régionales et établissements culturels sous tutelle.

Des concours de poésie (écrite et orale) et de chants patriotiques, projections de films en rapport avec la Révolution, spectacles de théâtre, lectures poétiques et des expositions de photographies marqueront la commémoration de cette date phare de l'histoire de l'Algérie.

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna) propose un programme virtuel d'activités culturelles alliant spectacles de théâtre, exposition de photographies, concours de dessin pour enfants, en plus d'une sélection de contes narrés par le conteur Seddik Mahi.

De son côté, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) prévoit la remise des prix de son concours de poésie populaire.

A El Tarf, la direction de la Culture propose un programme de festivités du 4 au 6 juillet incluant des projections cinématographiques, lectures poétiques, concours de dessin, en plus d’une rencontre en ligne sur la fête de l’indépendance.

Par ailleurs, la direction de la Culture de la wilaya de M’sila, se joint aux festivités avec un programme d’activités comprenant un concours de poésie orale, un concert de musique, des projections de films historiques, en plus d'autres prestations mettant en valeur dans différentes formes artistiques le sentiment patriotique.

La direction de la culture de Mostaganem se prépare, quant à elle, à marque cette date par un concours de chants et de poésie patriotiques.

Pour sa part, le Théâtre régional de Skikda prévoit un programme d'activités culturelles virtuelles, incluant des spectacles de théâtre, des lectures de poésie et une visioconférence sur le rôle du théâtre dans la préservation de la mémoire nationale.

La direction de la Culture de Béjaia prévoit de célébrer le 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale à travers un programme en ligne dédié principalement au cinéma, en plus de la remise des prix du concours de musique et de chant, dédié à la mémoire du chanteur Abdelkader Bouhi, un des symboles de la chanson populaire d'expression kabyle.

A Tizi Ouzou, la direction de la Culture a concocté un programme pour marquer cet évènement à travers des spectacles de théâtre, projections de films et expositions en lien avec la thématique de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.

