Arrivée à l'aéroport Houari Boumediene de l'avion transportant les crânes de résistants algériens à la colonisation française

L'avion transportant les crânes des résistants algériens à l'invasion et la colonisation françaises, conservés depuis plus d'un siècle et demi au Musée d'histoire naturelle de Paris, a atterri vendredi à l'aéroport international Houari Boumedienne à Alger.

L'avion militaire C-130 transportant les restes mortuaires des 24 résistants algériens à la colonisation française, escorté par des avions de chasse, en provenance de France, a atterri en ce début d'après-midi à l'aéroport Houari Boumediene.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé jeudi que les restes mortuaires d'autres martyrs seront rapatriés à l'avenir, le processus devant se poursuivre jusqu'à son terme, a présidé la cérémonie d'accueil des cercueils.