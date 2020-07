Djerad pose la première pierre d’un projet de réalisation de plus 14.000 logements AADL à Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, samedi, à la pose de la première pierre d’un projet pour la réalisation de plus de 14.000 logements AADL (Agence d'amélioration et de développement du logement) à Alger.

A l'entame de sa visite dans la wilaya d’Alger, M. Djerad a donné le coup d'envoi pour la réalisation de 6.010 logements au Plateau-sud d'Ouled Fayet (ouest d'Alger), inscrits au titre d'un programme de 14.145 unités au profit des souscripteurs AADL à Alger.

A cette occasion, le Premier ministre a mis l'accent sur l'impératif de prendre en compte dans la réalisation de ces logements "les conditions d’une vie décente et sereine", saluant le choix de l'AADL de ne plus réaliser des locaux commerciaux au niveau des immeubles, mais plutôt des centres commerciaux "répondant à toutes les conditions requises".

« Ce projet sera réalisé dans un délai raisonnable. Nous garantissons également la qualité des constructions ainsi que l’environnement général des cités pour que les futurs acquéreurs se sentent dans une atmosphère et un milieu où il fait bon vivre », a indiqué Djerad.

Réaffirmant la détermination du Président de la République et des institutions de l'Etat à "être au service du peuple", M. Djerad a appelé, à l'occasion de la célébration du 58éme anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, à "se remémorer les hauts faits de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et pour la libération de la terre et de l’homme".