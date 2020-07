Décès du Général-major Hassen Alaimia, commandant de la 4e RM à Ouargla

Le Commandant de la 4e Région Militaire, à Ouargla, le Général-Major Hassen Alaimia est décédé, tôt dimanche à l’Hôpital Central de l’Armée "Mohamed Seghir Nekkache" suite à une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense nationale.

En cette douloureuse circonstance, Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à tout le personnel de l'Armée Nationale Populaire, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en son vaste paradis.

Pour sa part, le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, Saïd Chanegriha, présente toutes ses condoléances à la famille et proches du défunt, et à tous ceux l'ayant connu, priant Allah Le Miséricordieux de prêter à sa famille et proches patience et courage en cette dure épreuve".(