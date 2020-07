Nigeria : 75 terroristes de "Boko Haram" abattus par l'armée

Les troupes nigérianes ont abattu 75 membres du groupe terroriste "Boko Haram" dans la région du nord-est du pays en juin, a indiqué dimanche John Enenche, porte-parole de l'armée dans un communiqué.

Il a précisé que les troupes de l'opération Lafiya Dole, tout en causant de nombreux morts au sein de Boko Haram, avaient également secouru 35 prisonniers des terroristes, dont 18 femmes et 16 enfants, dans des rencontres entre le 1er et le 30 juin.

Un officier a été tué tandis qu'un soldat a été blessé lors des combats, a-t-il affirmé, avant d'ajouter que quatre des assaillants dont deux femmes avaient été capturés durant la même période.

Depuis 2009, des milliers de personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées au cours de plus d'une décennie de violences de Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins. APS