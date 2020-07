58e anniversaire de l’indépendance : le Président Tebboune reçoit des messages de vœux de présidents et de souverains de pays frères et amis

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu des messages de vœux de présidents et de souverains de pays frères et amis, à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, indique lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"A l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu des messages de vœux de nombre de présidents et de souverains d’Etats frères et amis", précise le communiqué, ajoutant que "ces messages émanent des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume d’Arabie saoudite, du Brésil, du Royaume du Maroc, de la Namibie et du Prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite".

"A l’occasion de la célébration de votre fête de l’indépendance, le 5 juillet, je vous adresse, ainsi qu’au peuple algérien, mes félicitations", a écrit le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, dans son message.

"Nos deux pays entretiennent un partenariat solide qui n’a cessé de se développer sous votre direction en tant que Président de la République", a-t-il ajouté.

"Les Etats-Unis d'Amérique sont déterminés à continuer d’œuvrer de concert, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, au rétablissement de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, et en faveur de la promotion des relations commerciales, culturelles et économiques entre nos deux pays".

Relevant que "nos deux pays font également face à un ennemi commun, la pandémie de Covid-19, qui pose un défi de taille", le président américain s'est réjouit de "la coopération en place entre nos deux pays dans ce domaine".

"Nous nous félicitons du partenariat continu sur tous les fronts, à la faveur de l’approfondissement des relations bilatérales et du rapprochement entre nos peuples aux Etats-Unis d’Amérique et en Algérie", a poursuivi le président Trump, réitérant ses "chaleureuses félicitations à l’occasion de la fête de l’indépendance". APS