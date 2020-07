Mohamed Yahiaoui installé à la tête de la Commission spécialisée d'aide aux Arts et aux Lettres

Mohamed Yahiaoui a été installé, mardi à Alger, au poste de président de la Commission spécialisée d'aide aux Arts et aux Lettres, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

La cérémonie d'installation des membres de cette Commission spécialisée relevant du Fonds national pour le développement de l'Art et de l'industrie cinématographique et pour la promotion des Arts et des Lettres, s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda.

En sus du président de la Commission, M.Mohamed Yahiaoui, actuellement directeur du Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi, cette commission chargée de l'examen des demandes d'aide liées au théâtre, à la musique, au livre et aux arts plastiques, est composée de quinze (15) membres dont des artistes, des écrivains et des universitaires.

Entre autres membres de cette commission figurent l'enseignant spécialisé en arts dramatiques, Brahim Ismail, l'enseignant à l'Institut national supérieur de musique (INSM), Djamel Senouci, la plasticienne Kenza Bourenane, la chorégraphe Fatma Zohra Namous, l'écrivain Mustapha Harkat et le romancier Samir Kacimi.

La ministre de la Culture a affirmé que "cette Commission doit s'acquitter pleinement de son rôle conformément à la loi et comme l'exige la responsabilité dans l'octroi des aides aux ayants-droit".

Elle a mis l'accent, en outre, sur l'importance "de sélectionner les oeuvres méritées en toute objectivité" après examen minutieux de tous les projets artistiques exposés en vue "d'accompagner les oeuvres ciblées", les talents et l'ensemble des acteurs sur la scène culturelle et artistique à même de promouvoir la production cultuelle nationale.