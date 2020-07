Décès par le Covid-19 du chef de service radiologie des urgences du CHU de Sétif

Le chef de service radiologie des urgences médicochirurgicales du CHU "Mohamed Abdennour Saâdna" de la ville de Sétif est décédé mercredi matin suite à son infection par le nouveau coronavirus, a appris l’APS auprès des responsables de cette structure sanitaire.

Agé de 56 ans, le défunt a été admis lundi dernier au service de réanimation du CHU après la complication de son état, selon la même source qui a relevé que le défunt se trouvait au premier rang de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19 depuis son apparition dans la wilaya.

Les collègues du défunt se sont regroupés dans la cour du CHU pour lui rendre un ultime hommage avant l’accomplissement de la prière funéraire et son enterrement au cimetière Sidi Hider (Est de Sétif).

Le directeur de la santé et de la population de la wilaya, Salim Rekam, a indiqué dimanche que 155 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés parmi les staffs médicaux et paramédicaux et personnels du secteur de la santé et deux décès ont été déplorés.

Le ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière a dernièrement annoncé la mort de 26 fonctionnaires du secteur de la santé et l’infection de 1.515 autres par le nouveau coronavirus à l’échelle nationale. APS