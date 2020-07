Le prix moyen du pétrole de l’OPEP se maintient à plus de 43 dollars

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts se maintient toujours à plus de 43 dollars, selon les données publiées mercredi par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Ce panier de référence de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend) a atteint mardi 43,15 dollars, contre 43,57 dollars le baril en début de la semaine en cours, précise la même source.

Ce maintien intervient dans un contexte mondial marqué par la levée progressive dans plusieurs pays du monde, notamment les grandes économies des mesures de confinement sanitaire prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, ce qui laisse place à un retour progressif de la demande mondiale sur le pétrole et une amélioration des prix.

Les prix ont été aussi soutenus par les efforts des pays de l’Opep + qui ont entamé la seconde phase d’application de l’accord de baisse de production de l’ordre de 9,6 mb/ j , selon les décisions prises lors des réunions de l’Opep et l’Opep + ,tenues le 6 juin dernier.

Les pays participants avaient également décidé d'adopter le mécanisme de la compensation pour les pays qui n’ont pas pu atteindre pleinement la conformité en mai et juin de l'accord du 12 avril dernier.

Les pays concernés ont été invités à rattraper les écarts en juillet, août et septembre 2020.

L’Algérie qui préside la Conférence de l’Opep avait, dans ce cadre, affirmé ‘’Le respect des engagements de baisse de la production par l’ensemble des pays signataires de l’Accord permettra de restaurer progressivement la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international’’.

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar, qui avait tenu lundi dernier une réunion de travail par vidéo-conférence avec le Sg de l’Opep , Mohamed Barkindo , s’était félicité de la mise en œuvre de l’Accord adopté par les pays de la Déclaration de Coopération les 9 et 12 avril 2020 et de l’adoption du mécanisme de compensation le 06 juin par la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP.

Le ministre de l’Energie s’est dit ‘’confiant dans la volonté des pays signataires de la Déclaration de Coopération à respecter pleinement leurs engagements de baisse de la production’’. APS