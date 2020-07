Gaz médicaux : les opérateurs disposés à mutualiser leurs capacités

Les trois producteurs locaux de gaz médicaux sont disponibles à mutualiser leurs capacités de production et de distribution pour répondre à l'augmentation significative de la demande des établissements de santé, notamment en matière d’oxygène.

Un communiqué du ministère de de l'Industrie pharmaceutique, a indiqué : "eu égard à la crise sanitaire qui sévit dans le pays, les trois producteurs locaux de gaz médicaux, à savoir, Linde Gaz, Sidal (Ex Air Liquide) et Calgaz Algérie, ont été réunis, mardi à Alger, par le ministre de l'industrie pharmaceutique, Dr Lotfi Benbahmed".

La même source a souligné que le but de la rencontre était de "connaitre les capacités de chaque operateur à répondre à l'augmentation significative de la demande des établissements de santé, notamment en oxygène sous sa forme liquide ou en bouteille".

A cet effet, il a été relevé la disponibilité des opérateurs Linde Gaz et Sidal, dont les capacités de production sont respectivement de 150.000 litres et 20.000 litres par jour et qui sont en charge à ce jour de la distribution des gaz médicaux aux établissements de santé à mutualiser leurs capacités de production et de distribution dans les prochains jours en s’appuyant sur Calgaz Algérie.

Nouvellement agrée, Calgaz Algérie ne dispose pas encore de contrat de distribution avec le secteur hospitalier mais ses capacités de production sont de 150.000 litres par jour en oxygène liquide avec ses deux unités de production à Ouargla et Laghouat et des capacités de stockage de 500.000 litres, a-t-on expliqué.

"Cette opération de mutualisation permettra de doubler l’offre en oxygène liquide sur le territoire national sans avoir à recourir à l’importation", affirme le communiqué.

Linde Gaz et Sidal se sont engagés, en outre, à doubler l’offre de bouteilles d’oxygène, soit de 5.000 à 10.000 unités au profit des établissements de santé et d’interagir ensemble avec l’appui de Calgaz Algérie, de façon solidaire, pour faire intervenir leurs moyens logistiques à travers l’ensemble du territoire national, à tout moment et tous les jours de la semaine pour satisfaire la demande en matière d’oxygène quel que soit le volume de la demande qui sera exprimée par les établissements de santé, selon la même source.