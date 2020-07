Covid-19: le Président Tebboune préside jeudi une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside, jeudi, une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays "à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de la Covid-19", indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain jeudi 9 juillet 2020, une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays, à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de la Covid-19 dans certaines wilayas, en raison du non respect des gestes barrières et des pratiques bureaucratiques quant à la gestion de cette pandémie, d'où l'impératif de prendre des mesures pratiques et urgentes face à cette situation", note le communiqué.

Prendront part à cette rencontre, le Premier ministre, les chefs des organes de sécurité, les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et les Walis d'Alger, d'Oran, de Biskra, de Sétif et de Ouargla, conclut la même source.