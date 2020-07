Oran : plus de 17 000 infractions aux mesures de confinement sanitaire enregistrées en quatre mois

Les services de police de la wilaya d’Oran ont enregistré, du 28 mars au 7 juillet courant, quelque 17.000 infractions aux mesures de confinement sanitaire prises pour lutter contre le Covid-19, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps de sécurité.

Durant cette période, quelque 17.375 procédures judiciaires ont été ouvertes à l’encontre de personnes ayant transgressé les mesures de confinement et de prévention contre la propagation de la pandémie, tandis que 28.735 autres individus ont fait l’objet de contrôles, a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, 5.836 personnes ont été interpellées pour le non-port de bavettes.

Le bilan fait également état de la mise en fourrière de 3.164 véhicules et 1.022 motocycles.

Leurs propriétaires avaient bravé l’interdiction de circuler durant la période confinement.

Par ailleurs, durant ces quatre mois, 5.602 commerces ont été contrôlés quant au respect des mesures de prévention et de protection contre le coronavirus.

Ces opérations ont permis de prononcer 4.085 avertissements et 1.017 propositions de fermeture de locaux ont été formulées pour cause d’exercice des activités en dépit de leurs interdictions et du manque d’hygiène, précise-t-on de même source.

Les éléments des services de police ont également rédigé des PV contre 469 chauffeurs de taxis et 118 autres de bus pour non respect de ces consignes de prévention.

Enfin, 103 conducteurs ont été interpellés pour défaut du permis de conduire.

Durant cette période, quelque 759 opérations d’information et de sensibilisation sur les dangers de la pandémie ont été organisées au profit des taxieurs et 266 autres en direction des conducteurs de bus, précise-t-on de même source.