OMS : le nombre de cas de COVID-19 a doublé au cours des six dernières semaines

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré vendredi, lors d'un point de presse virtuel organisé depuis Genève que les cas de COVID-19 "ont plus que doublé" au cours des six dernières semaines.

Selon un nouveau bilan publié le même jour par l'agence onusienne, plus de la moitié des cas de COVID-19 dans le monde ont été recensés dans les Amériques (plus de 6,2 millions).

En outre, plus de 551.000 décès dus au COVID-19 ont été signalés dans le monde.

"Nous avons besoin de leadership, de participation communautaire et de solidarité collective. Seule une action agressive combinée à l'unité nationale et à la solidarité mondiale peut renverser cette pandémie", a indiqué le chef de l'OMS.

"De nombreux exemples dans le monde entier ont montré que même si l'épidémie est très intense, elle peut toujours être maîtrisée", a-t-il souligné.

Par contre, le directeur général de l'OMS a reconnu qu'"il y a encore beaucoup de travail à faire".

"Un fort accent sur l'engagement communautaire et les bases du test, du traçage, de l'isolement et du traitement de tous ceux qui sont malades est la clé pour briser les chaînes de transmission et supprimer le virus", a-t-il martelé.