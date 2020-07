Tizi-Ouzou : 41 incendies enregistrés en 24 heures

Un total de 41 départs de feux, dont 12 importants, a été enregistré durant les dernières 24 heures à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Selon un bilan communiqué samedi par la direction locale de la protection civile, les localités les plus touchées sont Ath Khir dans la commune Ait khellili, Laghrous et Tissirt (commune Ait Yahia), El Nadhor (commune d'Aghribs), Moknea (commune d'Ifigha), Laazaib (commune de Tigzirt) et Tizi Tghidhet dans la commune de Yakourene.

La même source a précisé que l'incendie le plus important s'est déclaré au village Ait koufi, dans la commune de Boghni, pour lequel des moyens importants ont été mobilisés par la protection civile qui a aussi bénéficié de l'appui des services des forêts, des moyens de la commune et d'un renfort de la protection civile de la wilaya de Bouira.

Le chargé de communication à la direction locale de la protection civile, le capitaine Kamel Bouchakor a indiqué : "nous avons mobilisé une soixantaine d'agents et 15 engins de lutte contre les incendies pour sécuriser les habitations menacées par les flammes, et maîtriser le feu, ainsi qu'une colonne mobile et ce matin (samedi), deux hélicoptères de l'Unité aérienne de la protection civile".