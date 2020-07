Rezig donne des instructions pour assurer l’approvisionnement des 29 wilayas impactées

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions aux directeurs régionaux du secteur afin d’assurer l’approvisionnement, en produits de base, des 29 wilayas concernées par l’interdiction de la circulation dans le cadre des efforts de lutte contre le nouveau coronavirus.

Un communiqué du ministère a indiqué, que lors d’une réunion tenue en visioconférence en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, Rezig a donné ses instructions aux directeurs régionaux pour le suivi et la garantie de l’approvisionnement des consommateurs en produits de base sous la supervision des walis. Il a également insisté sur la lutte contre les tentatives de spéculation en coordination avec les différents services de sécurité.

Dans le même sillage, le premier responsable du secteur a appelé à la poursuite des opérations de contrôle concernant le respect par les commerçants et les opérateurs économiques du protocole sanitaires et des gestes barrières.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait présidé jeudi une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays, à l’issue de laquelle plusieurs décisions ont été prises, dont "l’interdiction de la circulation routière, de et vers les 29 wilayas impactées", dont Alger, pour une semaine, à compter de vendredi (hier), et l’interdiction, à partir de vendredi (hier), du transport urbain public et privé durant les week-ends au niveau des 29 wilayas impactées.

Les wilayas concernées sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued.