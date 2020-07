Jaouad Syoud rejoint l’Olympic Nice Natation

Jaouad Syoud a rejoint les rangs de la formation française de l’Olympic Nice Natation (ONN), a annoncé ce dimanche la Fédérale algérienne de natation (FAN).

"L’opération s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des nageurs de l’Equipe nationale. Jaouad Syoud, double champion d’Afrique en titre, a intégré officiellement le groupe d’élite de l’Olympic Nice, dirigé par l’entraîneur en chef Fabrice Pellerin", a expliqué la FAN.

Bénéficiaire d’une bourse de préparation octroyée par la FAN, sur des fonds dégagés par les pouvoirs publics, Syoud exploitera l’ensemble des installations sportives dont dispose le club azuréen.

"Le jeune talent algérien aura également à disposition un staff technique et médical complet composé d’un préparateur physique, un médecin du sport, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un nutritionniste, un psychologue et un préparateur mental", selon le communiqué de la FAN.

Sur le plan sportif, la fédération algérienne s’attend à ce que ce partenariat permettra à Syoud d’améliorer progressivement ses performances, en vue des échéances futures : les Jeux Olympiques de Tokyo, le Championnat d’Afrique à Durban, le Championnat arabe à Alger, les Jeux méditerranéens à Oran et, à long terme, les JO de Paris-2024.

"Après la belle expérience vécue par Jaouad en Hongrie pendant 14 mois en compagnie de la triple championne olympique Katinka Hosszu, la reine des quatre nages, qui s’est conclue par de très bons résultats (...), nous sommes très heureux de la concrétisation de ce nouveau partenariat avec l’un des plus grands clubs européens", s'est félicité le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou.

Pour la Fédération algérienne de natation, ce partenariat constitue une expérience "inédite" qui permettra de mieux suivre la préparation et l’évolution du nageur Syoud en étant en contact direct et permanent avec son encadrement technique.

"Nous sommes confiants dans le potentiel et la marge de progression de notre nageur qui a réalisé les minimas B des JO-2020 sur le 200m quatre nages, et reste l’un des espoirs de la natation algérienne. Nous attendons de son nouveau club et de l’encadrement qui va le suivre, à ce que Syoud se hisse encore plus haut en réalisant les minimas A du rendez-vous de Tokyo", a espéré Boughadou, précisant que "le but ultime de ce contrat est d’emmener le nageur algérien à une finale olympique, avec l’ambition d’un podium lors des JO de Paris".