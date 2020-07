Algérie Poste-CNR : un nouveau calendrier pour les pensions de retraite

Un nouveau calendrier de virement des pensions et allocations des retraites a été fixé par Algérie Poste et la Caisse nationale des retraites (CNR) pour une prise en charge optimale de cette frange de la société, a annoncé lundi à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Il s'agit d'un nouveau calendrier qui sera applicable dès ce mois de juillet et qui fixe les dates de versement des pensions et leur répartition sur plusieurs jours sur la base du dernier chiffre du numéro du compte CCP, a déclaré le ministre lors de la cérémonie de présentation de ce nouvel agenda, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, et des directeurs généraux d'Algérie Poste et du CNR.

"Il faut se référer au dernier chiffre du numéro du compte CCP, sans prendre en considération la clé, pour connaitre la date de virement des pensions et allocations des retraites", a expliqué un responsable d'Algérie Poste.

Les retraités et les ayants droit qui avaient l'habitude de percevoir leurs pensions et allocations le 20 de chaque mois et dont le compte se termine par 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 18 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2, 3, 4 ou 5, la date de versement sera le 19 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 6,7, 8 ou 9, la date de versement sera le 20 de chaque mois, a-t-il détaillé.

Les retraités et les ayants droit qui avaient l'habitude de percevoir leurs pensions et allocutions le 22 de chaque mois et dont le compte se termine 0, 1, 2 ou 3, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 19 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 4, la date de versement sera le 20 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 5 ou 6, la date de versement sera le 20 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 7, 8 ou 9, la date de versement sera le 22 de chaque mois.

En ce qui concerne les retraités et ayants droit qui avaient l'habitude de percevoir leurs pensions et allocutions le 24 de chaque mois et dont le compte se termine 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 20 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2 ou 3, la date de versement sera le 22 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 6 ou 7, la date de versement sera le 23 de chaque mois et ceux dont le compte se termine par 8 ou 9, la date de versement sera le 24 de chaque mois.

S'agissant de ceux qui percevaient leurs pensions et allocutions le 26 de chaque mois et dont le compte se termine 0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations sera le 22 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 2 ou 3, la date de versement sera le 23 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 4 ou 5, la date de versement sera le 24 de chaque mois, ceux dont le compte se termine par 6 ou 7, la date de versement sera le 25 de chaque mois et enfin ceux dont le compte se termine par 8 ou 9, la date de versement sera le 26 de chaque mois.

M. Boumzar a affirmé que ce calendrier vise à "améliorer les conditions d'accueil des retraités et des ayants droit lors des jours de versement des retraites et allocations, et à parfaire la qualité du service public".

De son côté, M. Acheuk Youcef Chawki a indiqué que cette opération vise à "améliorer les prestations de service au niveau des CNR et d'avoir moins d'affluence journalière des retraités au niveau des bureaux de poste", appelant à cette occasion les retraités à "respecter ce calendrier ainsi que les mesures barrière de lutte contre le Coronavirus". APS