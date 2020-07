Gouvernance d’entreprise : le groupe Sonelgaz se dote d'un comité d'éthique

Un comité d'éthique permanent a été installé mercredi au niveau du groupe Sonlegaz, dans l'objectif de renforcer le contrôle sur la gestion et de mieux lutter contre les phénomènes de fraude et de corruption.

Ce comité, qui jouit d'une "indépendance totale", est chargé principalement du suivi des questions relatives à la déontologie au sein des sociétés du groupe Sonelgaz et de veiller sur l'application de son Code d'éthique.

Il présente aussi toute recommandation au PDG en matière d'éthique, qu'elle soit liée à des sujets sur lesquels le comité aurait fait une enquête ou qu'elle découle d'une situation qui lui aurait été rapportée par tout employé des sociétés du groupe.

Il représente ainsi un "système d'alerte" et un "outil de moralisation" de la gestion, selon le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras qui a souligné que l'installation de ce comité "tombe à point nommé" avec les orientations des autorités publiques visant l'édification de l'Algérie nouvelle.

"La mise en place d'un comité d'éthique et d'un code d'éthique constitue une première étape stratégique dans la mise en place d'une démarche visant à garantir l'harmonie entre la réputation et l'image de notre groupe, qui dépendent en grande partie de notre capacité à agir, en accord avec les valeurs de la Sonelgaz, celle d'une entreprise citoyenne, d'un fournisseur historique d'énergie, au service du développement économique de l'Algérie, mais aussi au service du bien-être et du confort de nos concitoyens", a indiqué M. Boulakhras lors de la cérémonie d'installation.

Dans ce sens, le PDG a souligné que le groupe Sonelgaz ne peut pas être performent sans accorder une importance particulière à l'éthique qui est "un véritable Code de conduite et un fil conducteur qui conjugue le respect des êtres humaines, des normes et des lois régissant le secteur et la recherche constante de la pérennité".

Le comité est composé de cinq membres, dont des retraités bénévoles de Sonelgaz et des représentants de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC).

Son président, Brahim Bounah a affiché l'engagement de cette nouvelle structure pour la prévention des valeurs de probité et d'honnêteté notamment à travers la sensibilisation du personnel du groupe.

Le comité aspire également à être l'interlocuteur privilégié de ceux qui sont témoins de pratiques douteuses ou confrontés à un problème d'ordre d'éthique, selon M. Bounah.

Présent à la cérémonie d'installation, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a salué cette démarche soulignant l'impératif de "rompre avec les anciennes pratiques" afin "d'inculquer un climat de stabilité" au sein du groupe Sonelgaz.

Par ailleurs, M. Attar a mis en exergue l'importance de la nouvelle structuration de son département ministérielle avec la création d'un ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

Selon lui, cette nouvelle structuration permettra de mieux concrétiser le programme du gouvernement dans ce domaine, qui vise à "se défaire avec la dépendance énergétique aux hydrocarbures et à engager une véritable transition vers les énergies renouvelables".

Le ministre a appelé, dans ce cadre, les cadres et agents de Sonelgaz, à se mobiliser pour atteindre ces objectifs, de faire preuve de solidarité dans cette conjoncture financière difficile et de doubler d'efforts en matière de raccordement en électricité des activités agricoles et industriels. APS