Les SMA lancent une campagne contre le corona

Les Scouts musulmans algériens (SMA) lancent, à compter de jeudi, une campagne de sensibilisation d'envergure nationale pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19,

Un communiqué de cette instance a indiqué mercredi, que le slogan de la campagne va être: "Conscients et solidaires pour vaincre l’épidémie", la campagne prévoit "une assistance et des aides aux citoyens qui en ont besoin et la poursuite des opérations de solidarité à travers toutes les régions du pays, ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation de proximité en vue de rappeler l'impératif respect des mesures de prévention, notamment le port du masque, le respect des règles d’hygiène et la distanciation physique et des campagnes de stérilisation et de nettoyage des quartiers places publiques".

Cette initiative comprend également la collecte et la confection de masques à distribuer aux citoyens, l'aide et l'assistance aux soignants et hôpitaux et l'organisation de campagnes périodique de don de sang.

Participeront à cette opération des associations et acteurs concernés en coordination avec les autorités et instances locales, conclut le communiqué.