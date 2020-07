Accidents de la route : 3 morts et 121 blessés durant les dernières 24 heures

Trois personnes sont mortes et 121 autres ont été blessées suite à des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas durant les dernières 24 heures.

Par ailleurs, Les unités de la Protection civile ont repêché les corps de deux personnes décédées par noyade, un jeune de 19 ans décédé noyé dans une retenue collinaire au domaine Rejaibia, commune de Boumahra (Guelma), et une jeune femme de 22 ans qui s'est noyée à la plage Ech-Chaibia, commune de Ben Abdelmalek (Mostaganem).

Les mêmes services ont, en outre, procédé à l'extinction de deux incendies urbains et industriels au niveau des wilayas de Blida et d'Adrar.

En ce qui concerne les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué, depuis le début de la pandémie, 26413 opérations de sensibilisation à travers tout le territoire national, pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont, aussi, effectué 28253 opérations de désinfection générale à travers toutes les wilayas du pays qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

La Direction générale de la Protection civile a mobilisé, pour les deux opérations, 125461 agents tout grades confondus, 17611 ambulances, 18103 engins.