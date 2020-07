Djerad se réunit samedi avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques

Une rencontre regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques avec le Premier ministre, Abdelaziz Djerad aura lieu samedi prochain à Alger où il sera procédé à la mise en place d'une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus.

Selon un communiqué des services du Premier ministre, Djerad a convié les partenaires sociaux et les opérateurs économiques à une rencontre qui se déroulera à l’hôtel El Aurassi (Alger) ce samedi, ou plusieurs membres du Gouvernement prendront part aux travaux de cette rencontre.

La même source a souligné : "à cette occasion, il sera procédé à la mise en place de cette commission de sauvegarde", "Conformément aux instructions du Président de la République, la commission élaborera un rapport qui sera examiné comme premier point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres du 26 juillet de ce mois".

"Lors du Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, le Président de la République a instruit le Premier ministre à l’effet de mettre en place et de présider une commission de sauvegarde qui aura pour objectif d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur l’économie nationale et qui regroupera les partenaires sociaux et les opérateurs économiques", a rappelé la même source.