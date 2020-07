Décès de l’artiste plasticien Ammar Allalouche n’est plus

L’artiste plasticien, Ammar Allalouche est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Constantine, à l’âge de 81 ans, a-t-on appris auprès de la famille du défunt Né à El Milia dans la wilaya de Jijel en 1939, Allalouche avait effectué ses études artistiques à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Alger et enseigné durant des années à l’Ecole des beaux-arts de Constantine.

Connu et reconnu, l’artiste plasticien qui rêvait "d’un espace culturel maghrébin et africain pour une meilleure compréhension de l’art" s’est éteint en laissant une œuvre considérable et une génération qu’il a contribué à former.

Distingué à l’échelle nationale et internationale tout au long de riche carrière artistique, Ammar Allalouche avait pris part à différentes expositions en Algérie et dans plusieurs pays.

Le défunt sera inhumé au cimetière central après la prière du Dohr.