Covid-19 : 14 millions de cas confirmés pour plus de 600.000 morts

Le nombre de cas confirmés de la Covid-19 dans le monde a dépassé les 14 millions samedi, atteignant 14.060.402, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes de l'université Johns Hopkins.

Dans le même temps, le nombre de décès à l'échelle mondiale a atteint un total de 601.820, selon les mêmes données.

Les Etats-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, avec 3.641.539 cas et 139.176 décès, suivis par le Brésil avec 2.046.328 cas et 77.851 décès, selon le bilan.