Skikda : repêchage du corps d’une femme noyée sur la plage non gardée de Guerbaz

L'unité secondaire de protection civile d’Azzaba dans la wilaya de Skikda est intervenue vendredi soir, pour repêcher le corps d’une jeune femme, noyée sur la plage non gardée de Guerbaz, (Est du chef lieu), ont indiqué les services de ce corps constitué.

La dépouille de la victime, âgée de 25 ans, originaire de Constantine a été acheminée vers la morgue de l'hôpital d'Azzaba, a précisé la même source.

A l’occasion, les services de protection civile de la wilaya de Skikda ont tenu à réitérer leur appel aux citoyens les conseillant de faire preuve de vigilance et de prudence, et se conformer aux mesures préventives prises pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus, rappelant que les plages demeurent fermées et la baignade interdite.