Le prix moyen du pétrole de l’Opep établi à 43,80 dollars

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est établi en fin de la semaine à 43,80 dollars, selon les données l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Ce panier de référence de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien (Sahara Blend), s’est établi à 43,80 dollars le baril après avoir atteint 44,12 dollars mercredi dernier, a précisé la même source.

Malgré ce recul, l’ORB reste à un niveau élevé par rapport aux niveaux enregistrés les précédents mois.

Sa valeur avait augmenté de 47% en juin pour le deuxième mois consécutif, se terminant au-dessus de 37 dollars le baril (b)pour la première fois depuis février.

Sur une base mensuelle, le prix moyen du panier de l’Opep a augmenté de 11,88 dollars à 37,05 dollars/b, en hausse de 47,2%.

Mercredi, l’Opep et ses partenaires ont maintenu lors de la 20éme réunion du Comité ministériel mixte de suivi de l’Opep et Non Opep (JMMC) les niveaux de baisse de production décidés lors des réunions d’avril et de juin derniers.

En ce mois de juillet, les pays signataires de l’accord de coopération appliquent une baisse de production pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour (mb/j) .

Ces coupes passeront "à un total de 8,1 à 8,2 mbj en août", avait déclaré le ministre saoudien de l'Energie.

La différence avec les 7,7 mbj inscrits dans l’accord de 12 avril dernier s'explique par les compensations des pays participants qui n'ont pas pu se mettre en pleine conformité en mai et juin, et d'éventuelles contributions volontaires supplémentaires versées par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Koweït au mois de juin 2020.

Pour sa part, le président de la Conférence de l’Opep, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a estimé que "les pays membres de l'OPEP+ sont sur la bonne voie, même s'il reste encore des incertitudes liées à une éventuelle seconde vague de la pandémie mondiale".

M. Attar a indiqué également que face à la propagation de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions négatives sur la demande pétrolière mondiale, l’OPEP et ses partenaires avaient fait preuve de résilience et d’abnégation afin d’éviter un effondrement catastrophique du marché pétrolier international.

Il a aussi fait observer qu'avec la mise en œuvre de l’accord du 12 avril 2020, la situation du marché pétrolier international s’était améliorée au cours des dernières semaines.

Pour rappel, JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 107 % en juin contre un taux de 87 % en mai.