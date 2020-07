Sonatrach : reprise de la production du complexe de liquéfaction de gaz de Skikda

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la reprise de la production au niveau du complexe de liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda (GL1K), et ce, depuis le 16 juillet dernier après un arrêt général dû à des travaux périodiques de maintenance, a indiqué mardi l'entreprise dans un communiqué.

"Durant cet arrêt majeur, les équipements et appareils soumis à la réglementation et dont la durée de service arrive à terme, des visites et épreuves, ont été intégrés également dans l’étendue des travaux de l’arrêt", précise la même source.

Les inspections et contrôles prévus par la loi sont conduits par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) et la Direction générale des Mines, fait savoir Sonatrach.

Quant aux travaux de maintenance, ils sont pris en charge par les unités de maintenance internes de Sonatrach avec l’appui et le support des experts dans le domaine de la maintenance.

Après l’enregistrement d’un avancement des travaux de 85%, un incident est survenu le 21 février dernier, sur une turbine parmi les quatorze (14) contenues dans ce méga train.

Le remplacement de cette turbine complète nécessiterait des délais dépassant les 18 mois.

"Face à cette situation, le management de l’entreprise a pris la décision de réparer la turbine et de remplacer les pièces endommagées par d’autres neuves afin de remettre en service la turbine dans les plus courts délais", indique le communiqué.

D'autre part, il a été décidé de maximiser la production de GNL dans les complexes d’Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z) pour respecter les engagements avec les partenaires de Sonatrach.

"Malgré la pandémie de la COVID-19, le dispositif de confinement et la fermeture des frontières, les équipes conjointes de Sonatrach et ses prestataires ont réussi, avec l’appui des autorités compétentes notamment celles du transport et de la santé, à réparer la turbine et finaliser tous les travaux prévus dans le planning de l’arrêt total sans contraintes", souligne Sonatrach, notant "la célérité de la réaction et le professionnalisme de toutes les parties engagées qui a permis la remise en production du complexe GL1K dans un délai record".

Pour sa part, le P-DG de Sonatrach, Toufik Hkkar a précisé que les volumes de production de GNL n’ont pas été impactés par l’opération de maintenance du complexe GL1K et ce, grâce aux apports conjugués des complexes GL1Z, GL2Z et GL3Z "pour assurer la production non pas à 100%, mais à 134% de la quantité planifiée pour la période". APS