Les soldes d'été reportés jusqu'à nouvel ordre

Initialement prévus du 21 juillet au 31 août prochain, les soldes d'été seront reportés, jusqu'à nouvel ordre, en raison de la propagation de la pandémie de la Covid19, annonce mercredi le directeur du Commerce de la wilaya d'Alger.

Abdallah Ben Halla précise que "ce report a pour objectif d'endiguer la propagation de la Covid-19 et d'éviter les rassemblements devant les locaux et les centres commerciaux qui pratiquent ce type de vente".

La vente au rabais, la vente promotionnelle et la liquidation ne sont pas une priorité actuellement, au vu de la crise sanitaire, a affirmé le responsable, relevant que cette formule de vente attire un grand nombre de clients à la fois.

L'opération de vente au rabais est régie par les dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de vente au rabais, de vente promotionnelle, de liquidation de stocks, de vente en magasins d'usines et de vente au déballage.

M.Ben Halla a rappelé également les efforts consentis par les agents de la direction du Commerce d'Alger au sein de la commission de contrôle et de répression des fraudes (composée des représentants des services de la wilaya d'Alger, des circonscriptions administratives, de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale).

A cet effet, plusieurs procès verbaux ont été dressés suite à des infractions, outre la suspension de l'activité de plusieurs commerces.

Dans ce contexte, M .Ben Halla a appelé les commerçants au respect des mesures préventives, dont la distanciation physique, le port obligatoire du masque de protection par le client et le vendeur et la garantie des produits d'hygiène et de désinfection au profit des clients.