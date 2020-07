JS Kabylie : promotion de six jeunes joueurs en catégorie séniors

Six jeunes joueurs de la JS Kabylie ont été promus en catégorie séniors pour une durée de 5 ans, a annoncé, mercredi sur sa page officielle, la direction de ce club de football de ligue 1 .

" Six jeunes pépites, trois joueurs U21 et trois autres U19 ont rejoint officiellement le club le plus titrés du pays." a indiqué la JSK.

Il s'agit de Larabi Mohamed Yacine, Cherifi Toufik et Ait Ouadjene Ibrahim (U21) et de Fillali Abdellaziz, Dilmi Malik et Outroune Bilal (U19), a précisé la même source.

" Convoités par des clubs de ligue 1, les six jeunes joueurs ont décidé d'opter pour la JSK. Ils ont paraphé chacun un contrat de 5 ans " a-t-on souligné.

La cérémonie de présentation de ces joueurs à la presse aura lieu " dès la levée du confinement total de prévention contre la pandémie Covid-19".

Cette promotion intervient au lendemain de la désignation de l'ancien attaquant de la JSK, Abderezak Djahnit, manager général des catégories jeunes.