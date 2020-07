Le Président de la République félicite la Police algérienne à l’occasion de son 58e anniversaire

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité la Police algérienne à l’occasion de son 58e anniversaire, saluant ses réalisations au service du peuple et de la patrie.

Dans un message adressé au Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Président de la République a écrit : "la police algérienne a célébré, cette semaine, avec le peuple algérien, le 58e anniversaire de sa création et cette halte annuelle est une occasion pour saluer les réalisations de cette institution sécuritaire au service du peuple algérien et de la patrie".

"Ses hommes et ses femmes, officiers de tous les grades, agents et assimilés, peuvent s'enorgueillir des acquis qui font aujourd’hui la performance de la police algérienne, devenue un exemple en matière de professionnalisme et dont l’expérience et l’expertise sont reconnues dans notre espace régional et dans le monde", a souligné le Président Tebboune.

"La police algérienne a atteint cette place honorable grâce aux lourds sacrifices et aux efforts dévoués consentis par ses enfants", a-t-il ajouté, mettant en avant "l’expérience cumulée durant des années, renforcée et consolidée sur le terrain par la compétence de ses cadres et l’enthousiasme des jeunes qui rejoignent ses rangs, fiers de porter son uniforme officiel et de représenter son engagement national et sa discipline professionnelle".

Pour le Président de la République la célébration du 58ème anniversaire de la création de la Police algérienne "est une opportunité pour se recueillir, avec respect et reconnaissance, à la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie le prix du devoir national et pour rendre hommage à ceux qui, après des années de service, se retrouvent aujourd’hui à la retraite, une retraite bien méritée".

"En rendant hommage, à cette occasion, aux femmes et hommes qui veillent, jour et nuit, à la sécurité des personnes et des biens, nous nous félicitons de l’efficacité et du professionnalisme dont ils font preuve sur le terrain pour l’application des lois de la République et la préservation de l’ordre public au service du bien-être et de la quiétude des citoyennes et citoyens", a poursuivi le chef de l’Etat.

En outre, le Président Tebboune a tenu à exprimer son soutien aux éléments de la Police nationale affirmant "en cette conjoncture où l’Algérie fait face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), je leur apporte mon soutien dans les efforts qu’ils s’attèlent à déployer et dont nous mesurons la pénibilité".

"Je tiens également à exprimer mon soutien à tout un chacun parmi vous car je réalise la souffrance et les sacrifices continus qui, en ces moments particulièrement difficiles, vous éloignent de vos proches et familles", a-t-il encore ajouté.

Le Président de la République a souligné, également, que "les missions qui incombent au corps de la Police nationale impliquent de notre part, en plus de la considération et de la reconnaissance, de veiller constamment à garantir le climat propice et les motivations favorisant sa promotion et la consolidation de ses capacités sur le terrain".

"Les pouvoirs publics sont tenus de fournir l’appui et l’encouragement nécessaires à notre police nationale pour davantage d'efficacité et de professionnalisme afin d’être en phase avec son époque pour lutter contre la criminalité et autres fléaux et instaurer un climat de sérénité et de sécurité au sein de la société", a-t-il assuré.

"Félicitation à la police algérienne et au peuple algérien pour tous ces acquis, véritables motifs de fierté au moment où nous célébrons ensemble cette grande journée", a conclu le Président de la République.