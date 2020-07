Aides humanitaires aux réfugiés sahraouis : l’Algérie répond aux allégations d’une eurodéputée

L’ambassadeur algérien à Bruxelles, Ammar Bellani, a tenu à apporter une mise au point contre les allégations colportées par une eurodéputée à l’encontre de l’Algérie quant à d’éventuels détournements des aides humanitaires destinées aux réfugiés sahraouis à Tindouf (Algérie).

Dans un journal belge, son excellence a répondu à ces allégations, qu’il a qualifiées d’infondées, précisant que « Ces accusations ne sont colportées que pour détourner l’attention de l’occupation marocaine illégale des territoires sahraouis ».

Dans son analyse faite sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, Said Layachi, président du Comité national de soutien au peuple sahraoui, y va en appuyant les propos de M. Bellani en soutenant que « Ces allégations, voire ces accusations, claires et infondées de certaines parties comme quoi l’Algérie et le Front Polisario détournent les aides humanitaires destinés aux réfugiés sahraouis est une vielle histoire qui relève d’ailleurs d’une stratégie mise au point par le makhzen et le Palais royal du Maroc afin de tarir l’aide humanitaire internationale et ainsi affamer le peuple sahraoui afin de délaisser le côté politique du dossier. »

En outre, M. Layachi précise que 21 organisations non gouvernementales (ONG) internationales présentes à longueur d’années, via leurs représentants, parmi les réfugiés et assurent elles-mêmes le monitoring – c'est-à-dire la distribution – des aides internationales. « Est-ce que l’Algérie a vraiment besoin d’aides ? », s’est-il interrogé, avant de souligner « bien au contraire, l’Algérie est inscrite dans une action humanitaire importante de très haut niveau à l’échelle internationale ».

L’orateur explique qu’un rapport de recensement a été fait, il y a à peine 3 ans, sur l’aide du Haut-Commissariat pour les réfugiés en Algérie (HCR) établit le fait que les premières victimes de ces chiffres sont les réfugiés sahraouis eux-mêmes puisque jusqu’à maintenant ils ne sont pas assistés au prorata du nombre des Sahraouis mais bien en deçà ».