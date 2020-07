Création de l'association algérienne des scénaristes

L'association algérienne des scénaristes, comptant des professionnels de 15 wilayas, a récemment vu le jour à Alger.

Un communiqué de cette instance, a indiqué : "première du genre" en Algérie, cette association se veut "un espace pour les épris de l'écriture scénaristique en vue d’échanger des expériences et des connaissances et percer dans ce domaine", a-t-elle précisé.

L’objectif étant d’"offrir un espace culturel et intellectuel avec des partenaires partageant les mêmes aspirations et idées pour promouvoir cet art considéré comme le fondement, voire même l’âme de toute œuvre cinématographique ou télévisuelle", souligne le communiqué.

L’association algérienne des scénaristes se propose de "découvrir et d'orienter les talents, d'organiser des sessions de formation et de forger les compétences techniques en matière d’écriture de scénarii", tout en œuvrant à "jeter des ponts avec les instances en rapport avec les scénaristes à l’instar des chaînes télévisées, des établissements de production audiovisuelle et de l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA)", a conclu le communiqué.