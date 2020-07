Le défunt Mahmoud Guemama inhumé à Tamanrasset

Le défunt moudjahid et membre à l'Assemblée populaire nationale (APN) de la wilaya de Tamanrasset, El Hadj Mahmoud Guemama, décédé vendredi, a été inhumé, samedi après-midi, au cimetière El Rahma au centre-ville de Tamanrasset.

L'enterrement s'est déroulé en présence du président de l'APN, Slimane Chenine, des ministres des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni et des Ressources en eau Arezki Berraki ainsi que du ministre délégué auprès du ministre de l'environnement chargé de l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, de hauts cadres du ministère de la Défense nationale et des conseillers à la Présidence de la République.

Etaient également présents des proches et des amis du défunt, entourés d'une foule nombreuse de citoyens et de notables de la région.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a indiqué que le défunt moudjahid "est le regretté de toute l'Algérie et l'un de ses enfants révolutionnaires nationalistes qui ont consenti d'immenses sacrifices pour le pays".

"Nous perdons aujourd'hui un moudjahid et un représentant du peuple qui a milité pour son peuple et sa patrie, un novembriste par excellence", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de l'APN, Slimane Chenine a déclaré: "Aujourd'hui, nous perdons un homme de la trempe des Grands qui a contribué à la libération du pays et à l'édification d'une Algérie indépendante, un Homme connu pour son patriotisme sincère".

L'aménokal de la région de l'Ahaggar, Idabir Ahmed a, de son côté, qualifié le moudjhid Guemama de "fils dévoué de Tamanrasset qui a consacré toute sa vie au service des questions et causes nationales".

Mettant en avant les qualités du défunt, sa contribution à la guerre de libération nationale et sa participation au processus d'édification et de construction du pays, le directeur des Affaires religieuses et des Waqfs de la wilaya de Tamanrasset, Benmalek Mohamed a rappelé quelques passages du message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune où il énumère les qualités du défunt qui a voué sa jeunesse à la libération du pays des griffes du colonialisme".

L'enterrement s'est déroulé dans un climat empreint de tristesse, au milieu d'une foule qui considère la disparition du moudjahid Hadj Mahmoud Guemama comme une grande perte pour le pays et la famille révolutionnaire.

Pour rappel, le député Hadj Mahmoud Guemama était un notable de la wilaya de Tamanrasset et l'un de ses hommes dévoués et un fervent défenseur de son intégrité territoriale.

Le Président Tebboune avait adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a affirmé que l'Algérie venait de perdre "un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa Nation".

Djerad : le défunt a consacré toute sa vie au service de l’Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé samedi un message de condoléances à la famille du défunt moudjahid et ancien membre de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mahmoud Guemama, décédé vendredi, dans lequel il affirmé que le regretté avait "consacré toute sa vie au service de la patrie".

"C’est avec une profonde affliction que j’ai appris la triste nouvelle du décès du moudjahid et grand militant, Monsieur Mahmoud Guemama, paix à son âme, qui a rejoint sa dernière demeure, après avoir voué toute sa vie au service de sa patrie, d’abord en combattant pour le recouvrement de la liberté et la souveraineté, puis en contribuant à l’édification nationale, au lendemain de l’indépendance, en occupant plusieurs postes, le dernier étant celui de député de Tamanrasset à l’APN", lit-on dans le message de condoléances.

"Tout en compatissant à votre douleur et en partageant votre deuil, je ne puis en cette douloureuse circonstance que me résigner à la volonté d’Allah et vous présenter ainsi qu'aux proches du défunt, à ses compagnons et à toute la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant le Tout-Puissant de gratifier le défunt de sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis, aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Sa Grâce, et de vous prêter réconfort et patience", a conclu le Premier ministre.